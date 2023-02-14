Вне политики: как дети Пугачевой проводят свободное время в Израиле

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Алла Пугачева показала повзрослевших детей в своем доме в Израиле

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; Instagram* / maxgalkinru; 5-tv.ru

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Артистка успела запечатлеть важный момент на видео. Кто из детей победил в схватке?

Российская певица Алла Пугачева, которая эмигрировала с семьей в Израиль, показала, как они проводят свое свободное время. Звезда выложила видео, на котором детишки соревнуются в популярном челлендже с бутылками.

Отпрыски знаменитости пытались подкинуть две бутылки с водой так, чтобы они приземлились на донышко. Первая решилась Елизавета. После нескольких неудачных попыток, она уступила место брату. Тут Гарри поразил абсолютно всех и с первого раза подкинул бутылки так, что они одновременно приземлились на донышко.

Мальчик настолько обрадовался, что выкрикнул, что теперь Лиза должна ему 100 долларов и начала прыгать на кровати от счастья. Многие подписчики заметили, что нынешний дом семейства уже не выглядит так роскошно, как хоромы в Подмосковье. Кстати, Гарри и Елизавета уже вовсю освоились в Израиле, начали учить иврит и учатся в местной школе.

Осенью прошлого года Алла Борисовна переехала с мужем и детьми в Израиль. В военном конфликте артистка выбрала сторону Украины и публично осудила действия России. Ее мужа признали иноагентом, после чего звезда попросила распространить этот статус и на ее персону.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как внук Аллы Пугачевой взял псевдоним для работы в США.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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