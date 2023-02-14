Факт есть факт: что известно о драке ярославского «Шинника» с украинским «Минаем»

Российский ФК сделал официальное сообщение, в котором назвал инициаторов драки.

В турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между членами российского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная». В генконсульстве РФ в Анталье заявили, что драка была спровоцирована украинской стороной. По некоторым данным, футболисты из «Миная» подошли к начальнику «Шинника» и потребовали от него исполнить гимн Незалежной.

Также, через некоторое время игроки украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника». Началось его избиение, после чего к драке подключились остальные члены команды. Чтобы успокоить спортсменов, в отель пришлось вызвать полицию. В результате инцидента российские спортсмены не получили серьезных травм.

«Да, действительно такой факт драки был. <…> Пострадавших несколько человек. Но ничего такого серьезного — ни переломов никаких, как пишут, такого нет», — сообщил пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин.

Конфликт признали исчерпанным — участники потасовки с обоих сторон не выдвинули претензий друг к другу. Российские футболисты отметили, что не имеют отношения к началу драки, они лишь заступились за коллегу. Конфликт с рукоприкладством спровоцировали оппоненты.

«Футбольный клуб „Шинник“ официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение», — говорится в публикации в официальной группе ФК «Шинник» во ВКонтакте.

www.globallookpress.com / photorevolution; ВКонтакте / ФК «Шинник» Ярославль; 5-tv.ru

Футболисты ярославского ФК приняли решение о выселении из отеля, в котором они соседствовали с «Минаем». Гендиректор клуба Сергей Кулаков сообщил, что подобная мера была необходимой и добровольной, спортсменов не выгоняли из временного жилья принудительно.

«Мы добровольно приняли решение о смене отеля в связи с тем, чтобы не повторялись дальнейшие конфликты. Это наша инициатива, никто никого не выселяет», — объяснил Кулаков.

Российские спортсмены продолжат участие в спортивных сборах, однако жилье теперь снимут за свой счет. Компенсирует ли отель затраты пока не известно.

«Будем изучать этот вопрос в юридической плоскости. Сейчас приоритет — безопасность наших футболистов», — добавил гендиректор «Шинника».

В пресс-слежбе рассказали, что бронирование Royal Seginus состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий безопасности расположения российской команды. Представители ярославского ФК подчеркнули, что любые формы насилия являются неприемлемы, поэтому они выразили готовность отстаивать не только интересы клуба, но и всей страны.

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