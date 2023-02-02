Совет бывалого: Кокорин считает, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Подписчики совет не оценили и предложили игроку вернуться в Россию, чтобы продолжить свою практику лагерной жизни.

Скандально известный футболист Александр Кокорин снова напомнил о себе яркой цитатой. Совсем недавно он весьма неуместно высказывался по поводу СВО, а теперь и вовсе посоветовал всем нормальным парням и мужчинам отсидеть в тюрьме. Мол, это хороший опыт, который помогает в жизни.

Свою мудрость игрок озвучил во время интервью на одном из YouTube-каналов. Подписчики совет не оценили и предложили игроку вернуться в Россию, чтобы продолжить свою практику лагерной жизни. Ведь сейчас футболист живет на Кипре, где пытается реанимировать свою карьеру.