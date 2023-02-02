Совет бывалого: Кокорин считает, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Эфирная новость 21

Оскандалившийся Кокорин посоветовал каждому нормальному мужчине отсидеть в тюрьме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Подписчики совет не оценили и предложили игроку вернуться в Россию, чтобы продолжить свою практику лагерной жизни.

Скандально известный футболист Александр Кокорин снова напомнил о себе яркой цитатой. Совсем недавно он весьма неуместно высказывался по поводу СВО, а теперь и вовсе посоветовал всем нормальным парням и мужчинам отсидеть в тюрьме. Мол, это хороший опыт, который помогает в жизни.

Свою мудрость игрок озвучил во время интервью на одном из YouTube-каналов. Подписчики совет не оценили и предложили игроку вернуться в Россию, чтобы продолжить свою практику лагерной жизни. Ведь сейчас футболист живет на Кипре, где пытается реанимировать свою карьеру.

-2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.12
-0.40 76.22
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:39
Крови достаточно: Россия не хочет сражаться до последнего украинца
7:30
Семенович после трижды перенесенного COVID приковал к постели непонятный недуг
7:23
Переломы ребер могут привести к мгновенной смерти
7:14
Обученные в Британии боевики ВСУ сдались в плен через 20 минут после боя
7:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака
6:59
Совет бывалого: Кокорин считает, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака
Башня, гусеницы и мотор! Лучшее видео из зоны СВО на Украине за день
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023