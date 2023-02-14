В Турции возникла угроза нового мощного землетрясения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 84

Приложение для отслеживания подземных толчков разрывается от оповещений.

В Турции возникла угроза нового мощного землетрясения

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В Турции возник риск возобновления сильного землетрясения. Об этом 5-tv.ru сообщил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Приложение, которое позволяет отслеживать сейсмическую активность, начало оповещать пользователей об опасности. Согласно данным Григорьева, есть угроза возникновения новой подземной бури с мощными толчками в турецких регионах.

вппПриложение для отслеживания землетрясений начало оповещать о новых толчках в Турции. 5-tv.ru

Примечательно, что местные жители ожидают и готовятся к продолжению буйства природной стихии. Люди боятся заходить в дома, и ночуют на улицах, чтобы в случае нового землетрясения не оказаться под завалами. Палаток и теплых вещей на всех не хватает.

Ранее 5-tv.ru писал, что как ученый из Турции предугадал землетрясение и в чем была ошибка.

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