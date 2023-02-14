«Любовь блаженна»: Ани Лорак рассекретила имя своего нового бойфренда

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Рита Миронова
Рита Миронова 28

Ани Лорак сообщила об отношениях со своим учителем йоги

«Любовь блаженна»: Ани Лорак рассекретила имя своего нового бойфренда

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица давно покинула ряды одиноких дам, но держала личность возлюбленного в секрете. Кто смог покорить ее сердце?

Певица Ани Лорак призналась в любви своему новому избраннику в День всех влюбленных. И, наконец, раскрыла его личность, выложив совместные снимки с фотосессии с мужчиной.

«Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду… Моя любовь», — написала в соцсетях 44-летняя артистка.

Избранником знаменитости оказался ее тренер по йоге — Исаак Виджраку. Он живет в Испании, увлекается философией и воспитывает маленького сына. Об отношениях Лорак с мужчиной стало известно в начале января, когда она опубликовала в своем профиле кадры с отдыха, где возлюбленные обнимали друг друга.

Но тогда певица не торопилась подтверждать отношения и делиться подробностями личной жизни, хотя внимательные интернет-пользователи сразу узнали в таинственном незнакомце ее тренера по йоге. Известно, что Лорак знакома с Исааком несколько лет. Возможно, именно он помог певице пережить развод с мужем в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Ани Лорак вывез их дочь из России.

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