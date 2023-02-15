Фокус не удался. В Москве задержали колдуна из Камеруна
Гражданин Камеруна в Москве обманул мужчину на 23 тысячи долларов
Фото, видео: www.globallookpress.com / 001 Stewart Goldstein; 5-tv.ru
Маг обещал превратить бумагу в деньги.
Маг из Камеруна наколдовал себе 23 тысячи долларов, а доверчивому москвичу отдал взамен пачку черных листов. С таким необычным мошенничеством пришлось столкнуться столичным полицейским.
Чародей сумел убедить потерпевшего, что бумага с помощью специального раствора превратится в валюту. Покупатель поверил после того, как посмотрел видео. На кадрах действительно проявляются денежные знаки.
Но — как выяснили полицейские — мошенник для рекламы своих магических способностей просто окрасил настоящие банкноты в черный цвет, а затем смыл краску.
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