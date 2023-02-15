Академия смерти: американские инструктора готовят украинских детей к убийствам русских
Телеканал News Nation показал сюжет о готовящихся к боевым действиям украинских подростках
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru
Подготовка нового пушечного мяса для западных кураторов идет в Незалежной полным ходом.
Американский телеканал News Nation показал сюжет о так называемой «академии» на Украине, где инструкторы готовят детей школьного возраста — от 15-ти до 17-ти лет — к участию в конфликте.
Воспитанники неонацистского тренировочного лагеря для молодежи носят униформу с крестами, похожими на немецкие времен Второй мировой, стреляют по виртуальным мишеням и проходят армейскую физподготовку.
Журналист расспросил подростков — готовы ли они убивать и умереть сами — немногие владеющие английским языком курсанты отвечали заученными фразами, что на все готовы.
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