Выгоняют на улицу. Банк продал квартиру за бесценок, а жильцов об этом известил постфактум
На Камчатке семью с детьми выставили на улицу за долги по кредиту
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
В Госдуме работают над мерами, которые помогли бы предотвратить такие случаи.
На Камчатке семья с четырьмя детьми рискует лишиться крыши над головой — из-за банковского произвола. Люди задолжали по кредиту, который брали под залог квартиры.
И вот, чтобы покрыть убытки, банк продал жилье буквально за бесценок, а семья узнала об этом уже после сделки.
Защитить заемщиков от подобных ситуаций сейчас пытаются в Госдуме, там готовят новый закон. Тему продолжит Василий Михеев.
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