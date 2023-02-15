Выгоняют на улицу. Банк продал квартиру за бесценок, а жильцов об этом известил постфактум

В Госдуме работают над мерами, которые помогли бы предотвратить такие случаи.

На Камчатке семья с четырьмя детьми рискует лишиться крыши над головой — из-за банковского произвола. Люди задолжали по кредиту, который брали под залог квартиры.

И вот, чтобы покрыть убытки, банк продал жилье буквально за бесценок, а семья узнала об этом уже после сделки.

Защитить заемщиков от подобных ситуаций сейчас пытаются в Госдуме, там готовят новый закон. Тему продолжит Василий Михеев.