Выгоняют на улицу. Банк продал квартиру за бесценок, а жильцов об этом известил постфактум

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На Камчатке семью с детьми выставили на улицу за долги по кредиту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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В Госдуме работают над мерами, которые помогли бы предотвратить такие случаи.

На Камчатке семья с четырьмя детьми рискует лишиться крыши над головой — из-за банковского произвола. Люди задолжали по кредиту, который брали под залог квартиры.

И вот, чтобы покрыть убытки, банк продал жилье буквально за бесценок, а семья узнала об этом уже после сделки.

Защитить заемщиков от подобных ситуаций сейчас пытаются в Госдуме, там готовят новый закон. Тему продолжит Василий Михеев.

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