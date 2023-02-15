Боги войны. Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны России показало боевую работу расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Мста-С», контрольные стрельбы танкистов и видео действий расчетов реактивных систем залпового огня «Град».
Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru
Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» выдвинулись на позиции. Благодаря слаженным действиям, расчет самоходки смог эффективно поразить поставленную цель. Корректировка огня и фиксирование уничтожения целей велась с беспилотников. После стрельбы артиллеристы сменили позицию для исключения ответного попадания со стороны врага, пополнения боекомплекта и получения новых задач. Расчеты «беспилотников» также провели смену позиций и продолжили выполнять разведку.
Под Хабаровском воины-контрактники завершили обучение работе на танке Т-80, выполнив контрольные стрельбы. Экипажи танков показали навыки ведения огня с ходу штатным снарядом по мишеням, имитирующим танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие условного противника. На рубеже огня стрельба велась из всех видов вооружения танка и всеми возможными способами: с ходу, с места, с короткими остановками. Основной упор делался на оценку слаженности экипажей.
Цели противника эффективно подавляются огнем реактивных систем залпового огня. 122-мм осколочно-фугасные реактивные снаряды уничтожают командные пункты и фортификации, скопления живой силы противника, артиллерийские батареи врага. Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями. Для разведки целей и корректировки огня они используют беспилотные летательные аппараты. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.
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