Боги войны. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 106

Минобороны России показало боевую работу расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Мста-С», контрольные стрельбы танкистов и видео действий расчетов реактивных систем залпового огня «Град».

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» выдвинулись на позиции. Благодаря слаженным действиям, расчет самоходки смог эффективно поразить поставленную цель. Корректировка огня и фиксирование уничтожения целей велась с беспилотников. После стрельбы артиллеристы сменили позицию для исключения ответного попадания со стороны врага, пополнения боекомплекта и получения новых задач. Расчеты «беспилотников» также провели смену позиций и продолжили выполнять разведку.

Под Хабаровском воины-контрактники завершили обучение работе на танке Т-80, выполнив контрольные стрельбы. Экипажи танков показали навыки ведения огня с ходу штатным снарядом по мишеням, имитирующим танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие условного противника. На рубеже огня стрельба велась из всех видов вооружения танка и всеми возможными способами: с ходу, с места, с короткими остановками. Основной упор делался на оценку слаженности экипажей.

Цели противника эффективно подавляются огнем реактивных систем залпового огня. 122-мм осколочно-фугасные реактивные снаряды уничтожают командные пункты и фортификации, скопления живой силы противника, артиллерийские батареи врага. Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями. Для разведки целей и корректировки огня они используют беспилотные летательные аппараты. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.

Тема:
Спецоперация
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