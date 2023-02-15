«Меньше себя, больше доверия к людям»: Никита Ефремов рассказал о конфликтах с Тодоровским на съемочной площадке

По словам режиссера, если бы не споры и жаркие дискуссии, финал фильма «Здоровый человек» мог бы быть совершенно иным.

Актер Никита Ефремов, сыгравший в фильме Петра Тодоровского «Здоровый человек» потерявшегося ведущего спортивных новостей, рассказал о работе над драмой. По его словам, он неоднократно вступал в конфликт с режиссером. Так, знаменитость то и дело придирался к мелочам и иначе видел финал картины.

«Мы говорили об одном и том же, просто дошло позже, когда Петр говорил на языке искусства, какую ему надо краску, а я в этот момент думал, что он не понимает, про что я говорю, и мне надо объяснить ему как-то психологически. За счет этого мы ругались. Меньше себя, больше доверия к людям», — отметил Ефремов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

При этом Тодоровский не обижается на актера. Наоборот, по его мнению, благодаря замечаниям Ефремова фильм стал еще лучше.

«В этих дискуссиях, которые проходили, все-таки есть несколько мест, которые родились из этих споров. Это решение с финалом, финал был почти такой же, но после разбора этих сцен с Никитой кое-что поменялось в лучшую сторону. Все было не зря» — заключил Тодоровский.

К слову, по сюжету, ведущий спортивных новостей Егор Тихонов после трагического события принимает решение изменить свою привычную жизнь. Он отправляется на поиски себя: становится волонтером в детской больнице, развлекает тяжело больных детей, ищет пропавших людей.

Мировая премьера фильма состоялась в августе 2022 года в рамках 44 Московского кинофестиваля. «Здоровый человек» получил «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» ММКФ. Также картина отмечена премией «Золотой орел» в номинации «Лучший сценарий», «Лучшая женская роль» и «Лучшая женская роль второго плана».

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