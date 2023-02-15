В США заявили о перехвате четырех российских самолетов у Аляски
Североамериканское командование ПВО заявило о перехвате четырех самолетов РФ вблизи Аляски
Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force
Самолеты РФ не нарушали воздушное пространство.
Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило о перехвате четырех самолетов из России на границе с Аляской.
«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — сообщается в распространенном заявлении.
При этом отмечается, что самолеты РФ не нарушали воздушное пространство США или Канады.
Подчеркивается также, что произошедшее «никоим образом не связано с недавними операциями NORAD или американских военных» по ликвидации неопознанных летательных аппаратов над Канадой и США.
Ранее 5-tv.ru писал, как США борются с таинственными НЛО и кто отдает приказы.
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