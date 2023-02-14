«Золотые» ракеты: как США борются с таинственными НЛО и кто отдает приказы

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Рита Миронова
Рита Миронова 36

Bloomberg: одна ракета, которыми США сбивают воздушные шары, стоит $439 тысяч

«Золотые» ракеты: как США борются с таинственными НЛО и кто отдает приказы

Фото: www.globallookpress.com / 1st Lt. Savanah Bray; 5-tv.ru

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Воздушная истерия из-за «неопознанных летающих объектов» обходится американцам слишком дорого. Но чего не сделаешь ради безопасности?

США сбивали неопознанные летающие объекты в небе ракетами модели AIM-9X Sidewinder, стоимость которой составляет 439 тысяч долларов (более 32 миллионов рублей — Прим. ред.) за штуку. Информацией делится агентство Bloomberg.

В последние дни появилась информация о неопознанных «воздушных шарах» над территорией Америки. Все они были сбиты ракетами за полмиллиона долларов — управляемое сооружение с инфракрасной головкой самонаведения. Подобные ракеты используют в Южной Корее, ОАЭ и Индонезии.

По словам директора Центра инициатив национальной безопасности Университета Колорадо Иэна Бойда, эти боеголовки помогают свести к минимуму риск для пилота реактивного истребителя, позволяя ему оставаться на безопасном расстоянии от цели.

По информации агентства, в 2023 году Минобороны США намерено закупить еще 255 ракет Sidewinder.

Неопознанные шары, так называемые НЛО, накануне сбили над озером Гурон, над Канадой и базами США. В России этот «феномен» назвали лишь отводом глаз от по-настоящему важных скандалов и расследований внутри страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден поручил создать группу для изучения НЛО.

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