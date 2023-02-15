По справедливости: Путин принял участие в ежегодном совещании судей

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Путин призвал обеспечить защиту прав граждан в условиях выхода РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ

Фото, видео: Михаил Метцель / POOL / ТАСС; 5-tv.ru

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В числе обсуждавшихся тем — правовая защита мобилизованных и военнослужащих.

Ну и конечно же в приоритете права и свободы граждан всех регионов России, включая новые. Это слова Владимира Путина с ежегодного совещания судей. Заседание прошло в режиме видеоконференции из Ново-Огарево. Глава государства также отметил политизированность Европейского суда по правам человека, из-за чего его решения в России теперь исполняться не будут.

«Вопрос был поставлен в прямо, не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране? Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал всегда, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить любом случае, но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способные их надежно защитить», — заявил Путин.

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