Путин назвал Московскую консерваторию Чайковского домом музыкальных талантов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

В честь 160-летия со дня основания вуза президент пожелал преподавателям и учащимся новых успехов и свершений.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Путин поздравил Московскую консерваторию имени Чайковского с 160-летием

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Московской государственной консерватории имени Чайковского с 160-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня Московская консерватория по праву считается одним из признанных, всемирно известных центров культуры, образования и просвещения, гостеприимным домом для блестящих талантов, прославивших наше Отечество и многочисленных почитателей классической музыки», — говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что у истоков создания вуза стояли выдающиеся музыканты, меценаты и общественные деятели. По его словам, благодаря их труду сформировались традиции служения искусству, которые продолжают передаваться новым поколениям.

«Убежден, что, сохраняя связь времен, идеи и заветы своих предшественников, атмосферу творчества и созидания, ваш коллектив и впредь будет вдохновенно трудиться, открывать дорогу молодым дарованиям», — заявил российский лидер.

Президент пожелал коллективу консерватории успехов в работе и дальнейшего развития.

В честь празднования 160-летия Московская консерватория имени Чайковского организовала гала-концерт.

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