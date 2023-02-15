Девушка из США чуть не задушила адвоката, обещавшего вытащить ее из тюрьмы после убийства любовника
Леди была замужем, но позволяла себя разгульный образ жизни. Теперь ей придется ответить за печальные последствия.
Фото, видео: www.globallookpress.com / David R. Frazie; 5-tv.ru
В США хладнокровное убийство обернулось не менее жестоким судом. Замужняя девушка оказалась на скамье подсудимых после того, как под воздействием наркотических веществ убила своего любовника, а позже еще и надругалась над бездыханным телом. Ей грозил многолетний срок. Изменить дело мог лишь психиатр — если бы признал подсудимую душевно больной. Вот только адвокат не смог обеспечить явку ценного свидетеля. За что и поплатился.
Даже в наручниках предполагаемая преступница метким ударом в лоб отправила юриста в нокаут. А позже и вовсе попыталась задушить. Охране пришлось стреножить буйную подсудимую шнуром. Заседание на этом пришлось закончить — пострадавший адвокат покинул суд, признав это дело безнадежным.
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