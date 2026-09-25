Памфилова: партии провели избирательную кампанию успешно
Единый день голосования состоялся на прошедших выходных.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила об успешном проведении политическими партиями избирательной кампании. Об этом она сказала на заседании ЦИК, где комиссия рассматривала итоги выборов депутатов Госдумы.
Памфилова начала выступление с приветствия руководителям партий, присутствовавшим в зале.
«Рада приветствовать всех, кто присутствует сегодня в зале. Всех руководителей партий, успешно проведших кампанию», — сказала глава ЦИК.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с проведением единого дня голосования. Белорусский лидер отметил высокую явку и заявил, что результаты выборов, по его оценке, свидетельствуют о поддержке россиянами выбранного курса развития страны.
В своем обращении Лукашенко также подчеркнул значение взаимодействия Москвы и Минска. По его словам, новый состав Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России и избранные представители органов власти смогут продолжить реализацию совместных интеграционных проектов.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие кампании, проходившие одновременно с ними, состоялись с 18 по 20 сентября. В ходе единого дня голосования 2026 года распределялись около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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