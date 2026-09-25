Никакая «киберсволочь»: Памфилова заявила об отражении 13 волн атак на выборах

За время избирательной кампании на ресурсы Центральной избирательной комиссии России было зафиксировано около 28 миллионов потенциально опасных воздействий. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, непосредственно в дни голосования специалисты зафиксировали 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут. Глава Центризбиркома подчеркнула, что все попытки атаковать цифровую инфраструктуру были отражены.

«Никакая "киберсволочь" не смогла пройти через защиту цифровых сервисов избирательной системы РФ», — сказала Памфилова.

Она также заявила, что в период выборов на членов избирательных комиссий оказывалось давление. По словам главы ЦИК, поступали угрозы, в том числе сообщения о возможных террористических актах, а также предпринимались попытки взлома телефонов сотрудников комиссий.

Кроме того, Памфилова сообщила о распространении фейковых писем и других провокациях, направленных на участников избирательного процесса.

При этом глава ЦИК отметила, что система продолжила работу в штатном режиме, а специалисты обеспечивали защиту цифровых сервисов избирательной инфраструктуры.