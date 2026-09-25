Никакая «киберсволочь»: Памфилова заявила об отражении 13 волн атак на выборах
Нарушить работу инфраструктуры не удалось.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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За время избирательной кампании на ресурсы Центральной избирательной комиссии России было зафиксировано около 28 миллионов потенциально опасных воздействий. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, непосредственно в дни голосования специалисты зафиксировали 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут. Глава Центризбиркома подчеркнула, что все попытки атаковать цифровую инфраструктуру были отражены.
«Никакая "киберсволочь" не смогла пройти через защиту цифровых сервисов избирательной системы РФ», — сказала Памфилова.
Она также заявила, что в период выборов на членов избирательных комиссий оказывалось давление. По словам главы ЦИК, поступали угрозы, в том числе сообщения о возможных террористических актах, а также предпринимались попытки взлома телефонов сотрудников комиссий.
Кроме того, Памфилова сообщила о распространении фейковых писем и других провокациях, направленных на участников избирательного процесса.
При этом глава ЦИК отметила, что система продолжила работу в штатном режиме, а специалисты обеспечивали защиту цифровых сервисов избирательной инфраструктуры.
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