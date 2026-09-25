Никакая «киберсволочь»: Памфилова заявила об отражении 13 волн атак на выборах

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 33 0

Нарушить работу инфраструктуры не удалось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За время избирательной кампании на ресурсы Центральной избирательной комиссии России было зафиксировано около 28 миллионов потенциально опасных воздействий. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, непосредственно в дни голосования специалисты зафиксировали 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут. Глава Центризбиркома подчеркнула, что все попытки атаковать цифровую инфраструктуру были отражены.

«Никакая "киберсволочь" не смогла пройти через защиту цифровых сервисов избирательной системы РФ», — сказала Памфилова.

Она также заявила, что в период выборов на членов избирательных комиссий оказывалось давление. По словам главы ЦИК, поступали угрозы, в том числе сообщения о возможных террористических актах, а также предпринимались попытки взлома телефонов сотрудников комиссий.

Кроме того, Памфилова сообщила о распространении фейковых писем и других провокациях, направленных на участников избирательного процесса.

При этом глава ЦИК отметила, что система продолжила работу в штатном режиме, а специалисты обеспечивали защиту цифровых сервисов избирательной инфраструктуры.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Памфилова: более 7 миллионов человек приняли участие в ДЭГ на выборах в Госдуму
12:00
Комета из чужой системы: может ли 3I/ATLAS рассказать о жизни за пределами Земли
11:55
Поступали угрозы: Памфилова о давлении на членов избирательных комиссий
11:53
НМГ представила главные премьеры года на контент-форуме в Петербурге
11:53
Памфилова назвала опыт с БПЛА для доставки избирательной документации успешным
11:48
В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО

Сейчас читают

Поезд Москва — Тольятти получил повреждения: есть пострадавшие
«Без всякой причины»: принцесса Диана в порыве гнева столкнула мачеху с лестницы
Последние дни Марины Влади: дети актрисы рассказали об обстоятельствах ее смерти
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен