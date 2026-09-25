Российское аниме о капитане Невельском вышло в прокат

Яркая премьера в российских кинотеатрах. На экраны вышло наше аниме — о приключениях капитана Невельского.

В основе — история Амурской экспедиции. Благодаря ей Сахалин признали островом. А Приамурье закрепилось за Российской империей.

По сюжету — молодой выпускник Морской академии Геннадий Невельской и 14-летняя Надя — отправляются исследовать последнее белое пятно на карте Дальнего Востока. Героям предстоит пройти опасный путь и разгадать тайну Черного Дракона.

Работа была кропотливой. Художники изучили растения региона, чтобы с точностью изобразить — например маньчжурский абрикос. Для озвучивания — нашли носительницу языка малочисленного народа Севера. А также пригласили целый оркестр.

«Кино такого плана — мы единственные, кто делает в России. Настоящую покадровую анимацию. Плюс музыка у нас живая — в 60 инструментов… сделали такой вот творческий подвиг», — сказал продюсер проекта Илья Кузнецов.

Над фильмом работала хабаровская студия «Мечта-лет». По замыслу создателей, после просмотра — зрителям захочется узнать больше о самом Невельском и истории Дальнего Востока. Проект поддержали группа компаний «Просвещение» и ВЭБ-РФ.