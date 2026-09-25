Эскалация беспрецедентных угроз: Памфилова об условиях проведения выборов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПРОШЛА В УСЛОВИЯХ ЭСКАЛАЦИИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ УГРОЗ

Избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходила в условиях эскалации и угроз безопасности. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Главной задачей Центризбиркома она назвала обеспечение безопасности и открытости процесса. Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия с этой задачей справилась.

Одним из ключевых факторов в обеспечении безопасности Памфилова назвала многодневное голосование. По ее словам, такой формат позволил не допустить большого скопления людей.

Также глава ЦИК обратилась к политическим партиям, которые ранее критиковали такой формат голосования, с призывом умерить свой эгоизм.

Выборы депутатов Государственной думы проходили с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.

Больше всего кандидатов представляли партию «Единая Россия» — 389 человек. От КПРФ зарегистрировали 329 участников, от партии «Новые люди» — 295, от ЛДПР — 234.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлениях Владимира Путина по итогам выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Президент России заявил, что попытки помешать проведению голосования оказались безуспешными.

По словам главы государства, на фоне избирательной кампании фиксировались попытки атак, однако они не повлияли на проведение выборов. Путин отметил, что высокая посещаемость участков свидетельствует об активности граждан. Президент также заявил, что рекордная явка во время голосования показывает отношение россиян к происходящим в стране процессам.