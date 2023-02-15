Казаков ответил на обвинения дочери в насилии: «Ее настроила мать»

Актер считает, все, что про него говорят, — чистая ложь, и всему есть объяснения.

На обвинения в домашнем насилии ответил звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков в беседе с «Вечерней Москвой». Мужчина полностью опроверг слова своей дочери Виктории о том, что родители развелись якобы на почве алкоголизма, наркомании и домашнего насилия со стороны отца. Также он отметил тот факт, что не давал согласия на беседу ребенка с представителями СМИ.

«Как может поступить обиженная девочка, которой не рассказывали, что ее биологический отец живет на соседней улице. Это просто безумие. Конечно, ее настроила мать», — сказал Казаков.

Также исполнитель роли Полежайкина добавил, что его удивили слова девочки по поводу того, что он бегает после получения серьезной травмы. По словам актера, у него на ноге сейчас установлен аппарат Илизарова.

Летом 2020 года Михаил Казаков упал с 12-метровой лестницы, сильно повредив ноги. Он отмечал, что после получения инвалидности семья оставила его.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Казаков рассказал о личной жизни.

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