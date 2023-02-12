«Хочешь узнать, кто твоя жена, разведись с ней»: Полежайкин из «Папиных дочек» — откровенно о личном

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Полина Долгова
Полина Долгова 60

Звезда сериала «Папины дочки» публично пожаловался на бывшую супругу

«Хочешь узнать, кто твоя жена, разведись с ней»: Полежайкин из «Папиных дочек» — откровенно о личном

Фото: Instagram* / kazakovfly

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Почему экс-возлюбленная «выбивает» деньги из Михаила Казакова?

Михаил Казаков, который стал популярен благодаря роли Полежайкина из «Папиных дочек», переживает тяжелые времена в жизни. Два года назад актер упал с 12-метровой высоты, когда фотографировал городской пейзаж, и сломал ноги. А недавно общественность узнала, что от него ушла жена через десять лет брака. Об этом сообщает издание KP.RU.

После падения актер стал почти инвалидом и до сих пор не может оправиться от тяжелых травм. Он уже перенес несколько операций. На его правой ноге — аппарат Илизарова.

«Когда с этой ноги снимут, то через полтора года поставят на другую. На правой легче ситуация, а вот в левой — 11 болтов», — сообщил актер.

Раньше его поддерживала жена Елена, с которой Полежайкин был счастлив с 2011 года. Вместе супруги воспитывали дочь Елены от первого брака и общего сына Мирослава. Но в 2021 году жена бросила Казакова ради другого мужчины. А недавно подала на алименты. Сначала девушка просила 100 тысяч ежемесячно, а сейчас сократила сумму до 50.

«Мало того, что со мной инвалидом развелись, привели в дом к детям неизвестного мужика, так хотят еще после развода, чтобы я оплачивал купленную квартиру и содержал всех. Это просто свинство!» — говорил Михаил.

Казаков рассказал, что только на лечение и препараты он тратит в месяц 64 тысячи рублей. Актер также заявил, что его мать содержит маленького Мирослава.

«Общаться нам теперь можно лишь по выходным, так суд решил. Все что у него есть — оплачивает моя семья. Только благодаря моей маме и никому другому сын был за границей, играет на скрипке и что-то видел в жизни!» — вздыхает мужчина.

Актер сетует на то, что только после развода узнал истинную сущность бывшей супруги.

«Хочешь узнать кто твоя жена — разведись с ней. Никогда не думал, что эта шутка про меня, боготворил ее, на руках носил. Не знаю даже как реагировать на эту ситуацию», — расстроено говорит актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полежайкин потерял часть ноги. Врачи пытались спасти ноги актера, но одна конечность осталась на пять сантиметров короче другой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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