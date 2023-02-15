Два ракетоносца РФ Ту-95МС выполнили патрулирование над Охотским морем

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 66

При патрулировании были соблюдены все международные правила использования воздушного пространства.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили патрулирование над Охотским морем, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что полет был плановым, а его продолжительность составила больше семи часов. Сопровождение ракетоносцев обеспечивали два самолета.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — говорится в сообщении.

Накануне самолеты Ту-95мс выполняли полет над Беринговым морем. Кроме того, над Баренцевым и Норвежским морями пролетали ракетоносцы Ту-60. Полет длился больше 13 часов. При патрулировании соблюдаются международные правила использования воздушного пространства. Перед этим Минобороны РФ публиковало кадры работы артиллерии в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские бойцы взломали оборону украинских боевиков.

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