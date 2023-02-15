На прорыв! Российские бойцы взломали оборону украинских боевиков в ЛНР

Фронт сдвинулся на 2 км на запад.

Бойцы российской армии сломили эшелонированную оборону украинских боевиков в Луганской Народной республике. С таким заявлением выступили представители Минобороны РФ.

По словам командира одного из батальонов ЦВО, которые были приведены в сообщении Министерства обороны России, «за четыре дня фронт сдвинулся на 2 км на запад».

В распространенном ведомством сообщении указывается, что украинские националисты поспешно бросают свои позиции, «не успев забрать военное имущество».

В Минобороны отметили, что ВСУ, спешно прикрывая свой побег, заминировали оставленные позиции противопехотными минами натовского образца, но российским мотострелкам все равно удалось прочно закрепиться на взятых рубежах и продолжить успешное наступление.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские инструктора готовят украинских детей к убийствам русских.