Среди европейских союзников киевского режима, тем временем, согласия нет.

Американцы отправили Украине новую партию военной помощи. Десятки боевых машин пехоты и еще три сотни единиц другой техники заметили в немецком порту. Уже скоро все это окажется на передовой.

При этом, среди европейских союзников Киева — согласия нет. Дания и Нидерланды не хотят отдавать свои танки «Леопард», и только Германия пока держит данное Киеву слово. Хотя, от планов по передаче Украине истребителей отказались даже в Берлине.

Министр обороны Германии заявил, что этот вопрос сейчас не в центре внимания.