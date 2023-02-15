«Дядя Миша останется в наших сердцах»: тренер ЦСКА Федоров о смерти Овечкина

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8 402

Тренер ЦСКА Сергей Федоров выразил свои соболезнования Александру Овечкину

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Знаменитый тренер признался, что семья Овечкиных сейчас находится в сложном положении.

Легендарный российский хоккеист, ныне тренер ЦСКА Сергей Федоров в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, что искренне соболезнует потере своего друга Александра Овечкина.

По его словам, он написал хоккеисту сразу, как только узнал о смерти его отца.

«Я принес ему глубочайшие соболезнования. Дядю Мишу очень хорошо знал», — сказал тренер.

Также он надеется, что из этой сложной ситуации семья Овечкиных сможет выйти с честью и достоинством.

«Дядя Миша останется в наших сердцах и в нашей памяти», — заключил Федоров.

Сегодня, 15 февраля, стало известно о том, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни. Вчера Александр срочно вылетел в Россию, чтобы успеть к отцу.

В процессе обследования у Михаила Овечкина были выявлены новообразования. Врачи приняли решение о его переводе в профильную больницу. 14 февраля стало известно, что Александр Овечкин отложил дела и вылетел ближайшим рейсом к 71-летнему отцу. Спортсмен успел попрощаться с родственником.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как знаменитости реагируют на смерть Михаила Овечкина.

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