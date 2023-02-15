«Светлая память дяде Мише»: как знаменитости реагируют на смерть Михаила Овечкина

Хоккеисты, блогеры, артисты. Все поддерживают семью Овечкиных в столь непростое время.

В связи со смертью отца российского хоккеиста Александра Овечкина Михаила, звезды российского шоу-бизнеса выражают свои соболезнования в личном блоге спортсмена.

В числе первых — певица Ольга Бузова, Гарик Харламов, Александр Ревва и Катя Лель.

«Мои искренние соболезнования! Светлая память Дяде Мише. Держись Саня», — написал футболист Денис Глушаков.

Также выразили слова поддержки и его коллеги — шведский хоккеист Карл Хагелин и американский хоккеист Джон Карлсон.

Канадский хоккеист Брукс Лайк также выразил свои соболезнования всей семье спортсмена.

Официальный аккаунт клуба «Вашингтон Кэпиталс» также выложил пост в честь отца хоккеиста.

«Это очень грустная новость. Мои соболезнования! Крепись Саня!», — написал рэпер T-Killah.

В числе первых блогеров — Субхан Мамедов. Он посоветовал Александру Овечкину держаться.

Сегодня, 15 февраля, стало известно о том, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни. Вчера Александр срочно вылетел в Россию, чтобы успеть к отцу.

В процессе обследования у Михаила Овечкина были выявлены новообразования. Врачи приняли решение о его переводе в профильную больницу. 14 февраля стало известно, что Александр Овечкин отложил дела и вылетел ближайшим рейсом к 71-летнему отцу. Спортсмен успел попрощаться с родственником.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Александр Овечкин прокомментировал смерть отца.