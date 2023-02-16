Застывшая красота: в Кронштадте открылся фестиваль ледовых скульптур — видео

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В «Острове фортов» открыли первый фестиваль ледовых скульптур «Кроншлед»

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

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Застывшие символы Петербурга не растают до марта.

Медный Всадник превратился в ледовый — на фестивале в Кронштадте. Прозрачные скульптуры сделаны настоящими мастерами и все связаны с историей Петербурга и Балтийского флота.

Там и Никольский Морской собор с ангелами и даже первая атомная подлодка Ленинский комсомол. И символ белых ночей и праздника выпускников на Неве — корабль под Алыми парусами.

Всего использовано 200 кубометров льда. И организаторы заверяют: до марта ничего не растает, в павильоне поддерживается температура минус 10.

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