Жидкие и твердые отходы поступают в два разных устройства.

Деликатную тему раскрыла бортинженер российской миссии на МКС Анна Кикина. Она записала видео, в котором рассказала, как космонавты ходят в туалет в условиях невесомости. И показала как обустроен санузел на орбите. Процедура проходит гораздо сложнее, чем на земле. Оказывается, жидкое и твердое нужно помещать в два разных устройства.

«Посредством мочеприемника и трубопроводов воздух забирает поступающий в него материал и уносит в запанельное пространство. Именно в этот сборник собирается урина и …. Затем меняется емкость, здесь же она консервируется специальным консервантом. А твердые отходы складируются в контейнере для твердых отходов», — рассказала космонавт.

А называется вся эта конструкция — ассенизационно-санитарное устройство. При заполнении емкостей — все переносят на грузовой корабль, который после отстыковки от МКС сгорает в плотных слоях атмосферы.