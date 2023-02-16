Умерла секс-символ 1970-х американская актриса Ракель Уэлч

Американская актриса и модель Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на семью знаменитости.

«Ракель Уэлч, прошедшая путь как актрисы, так и международного секс-символа, скончалась. По словам членов семьи, Ракель скончалась сегодня утром», — сообщило агентство.

Известно, что Ракель умерла после «непродолжительной болезни».

В 1970-х актриса была признана самой желанной женщиной. Журнал Playboy поместил ее на третье место в списке «100 самых сексуальных звезд ХХ века».

Ракель Уэлч стала известна публике после фильмов «Фантастическое путешествие» и «Миллион лет до нашей эры». Всего актриса снялась более чем в 70 фильмах и неоднократно принимала участие в съемках телешоу. У нее даже есть звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

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