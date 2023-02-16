Благодарность за заботу: Пинчук подарила мужу золотой браслет за полмиллиона

Экс-участники популярной телестройки переехали в Дубай, где воспитывают маленького сына и активно ведут социальные сети.

Блогерша Ирина Пинчук в День всех влюбленных порадовала мужа роскошным подарком. Она вручила Араю Чобаняну браслет из чистого золота за полмиллиона рублей.

«Спасибо, любимая. Желаю каждому мужчине, чтоб их женщина так же старалась радовать», — написал Арай.

Так экс-участница «Дома-2» выразила мужу благодарность за заботу. По ее словам, Арай стал уделять ей больше внимания, и она не могла не поощрить его старания и изменения.

«Сейчас он просто идеальный муж и отец. Мне хочется, чтобы так было всегда. Видя его старания и изменения, я решила подарить ему такой подарок», — объяснила Пинчук в соцсетях.

Супруги вместе с 2019 года. В 2021-м стали родителями. Сейчас молодая семья живет в Дубае и регулярно делится подробностями своей жизни в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пинчук показала шокирующие фото после родов.

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