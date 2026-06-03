«Мой сложный характер»: Сердюков поблагодарил Бородину за терпение в их праздник

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Супруги вспомнили день регистрации брака и поделились личными признаниями.

Сердюков поблагодарил Бородину за терпение в их годовщину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Сердюков поблагодарил Бородину за терпение в годовщину свадьбы

Блогер Николай Сердюков поздравил телеведущую Ксению Бородину с первой годовщиной свадьбы и поблагодарил супругу за терпение в отношениях с ним. Теплое обращение он опубликовал в социальных сетях.

«Любимая, с годовщиной свадьбы нас. Спасибо, что терпишь мой сложный характер. Ты фантастическая девочка», — написал Сердюков.

Бородина также публично поздравила своего супруга. Она разместила архивные фотографии и видеозаписи из столичного ЗАГСа, где 3 июня 2025 года пара официально зарегистрировала отношения.

По словам Бородиной, воспоминания о дне бракосочетания до сих пор остаются для нее особенно дорогими. Она отметила, что прошедший год был наполнен яркими событиями, совместными переживаниями и счастливыми моментами.

«Кажется, этот день был только вчера… Столько эмоций, счастья, улыбок и любви. Спасибо всем, кто был рядом с нами в этот особенный момент, кто поздравлял, поддерживал и разделил нашу радость», — поделилась телеведущая.

Кроме кадров из ЗАГСа, Бородина показала видео с праздничного торжества в Подмосковье, которое супруги организовали для родных и друзей. Телеведущая напомнила, что официально семья существует уже год, а вместе они идут по жизни почти два года.

В своем обращении Бородина рассказала, что за это время пара пережила радостные события и непростые периоды. По ее словам, все испытания лишь укрепили отношения и помогли лучше понять друг друга.

«Мы вместе пережили перемены, сложности и даже чужие нападки, но каждый такой момент только сделал нас крепче и увереннее в том, что у нас действительно есть. У нас есть мы», — написала на своей странице в социальных сетях.

Отдельно телеведущая поблагодарила мужа за внимание к ее дочерям — Марусе и Теоне. Она подчеркнула, что Сердюков сумел найти с ними общий язык и всегда готов поддержать близких.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Михаила Круга Александр женился. Со своей будущей супругой наследник известного шансонье познакомился во время участия в телевизионном проекте.

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