Смертельное ДТП произошло в Петербурге — видео
Петербуржец погиб в ДТП на Гостилицком шоссе
Фото, видео: Виталий Невар / ТАСС; 5-tv.ru
Водитель сильно превысил скорость и вылетел в кювет.
Но прежде всего — о смертельной аварии на западе Петербурга.
Водитель легковушки сильно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. От удара мужчина скончался на месте. В салоне находился еще один человек, он выжил.
Возможно, водитель не заметил изгиба трассы — участок шоссе, где произошло ДТП, практически не освещается.
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