Новосибирский ОМОН нагрянул в call-центр, где притворялись сотрудниками банка

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Подпольная банда обманывала людей по всей стране. Теперь всем участникам грозит суровое наказание.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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В Новосибирске задержали мошенников, которые обманывали людей по всей стране. Под руководством главаря из Петербурга они организовали подпольный колл-центр, выдавали себя за сотрудников банка и выманивали деньги у доверчивых граждан. Конец преступной деятельности положили бойцы ОМОН.

Мошенники предлагали потенциальным жертвам помощь в получении кредита. При этом пользовались базой данных реального банка, и звонили тем, кто недавно подал заявку на получение займа. От клиентов требовалось только оплатить комиссию, страховые взносы или услуги курьера. Но после перечисления денег, липовые сотрудники переставали выходить на связь. Вычислить преступников было непросто — они постоянно меняли телефоны, SIM-карты и переезжали с места на место.

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