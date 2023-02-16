Домнина попросила отстать от семьи Костомарова и дать работать врачам
Домнина попросила перестать обсуждать их семью и дать медикам работать
Фото: Наумов Олег / ТАСС
На фоне текущей ситуации со здоровьем селебрити в СМИ появились различные домыслы.
Супруга фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина попросила отстать от семьи и дать медикам возможность выполнять свою работу, пишет aif.ru. Фигуристка подчеркнула, что близким ее мужа не нужны спекуляции и домыслы.
«Давайте мы дадим врачам спокойно работать, а Роману пожелаем скорейшего выздоровления», — сказала спортсменка.
Кроме того, Домнина указала на «наглую ложь» о том, что маму Костомарова не пускают в больницу. На самом деле семья обоюдно приняла решение, что родительнице пока не стоит видеть сына, поскольку это попросту тяжело, но никаких запретов не было.
Домнина резюмировала, что звезде спорта нужна вера и поддержка людей, жена селебрити поблагодарила всех, кому небезразлична судьба Костомарова. Также она призвала молиться за здоровье Романа, чтобы он смог жить дальше полноценной жизнью, приняв ситуацию.
Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе. После этого в СМИ стали появляться домыслы и комментарии по его здоровью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему врачи сразу не увезли Костомарова в операционную.
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