В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 17 февраля
Фото: www.globallookpress.com / President of Russia
Дата переговоров уже известна. Но какие темы поднимут лидеры двух государств и будет ли среди них — Украина?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о предстоящей встрече Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Как отметил представитель Кремля, беседа пройдет в традиционном формате, когда часть мероприятия будет в закрытом формате.
«Она будет проходить в Ново-Огареве, это будет обстоятельная беседа. Начало этой беседы камеры смогут снять, какой-то первый обмен фразами традиционно будет доступен», — подчеркнул Песков.
Как ранее сообщал Telegram-канал «Пул Первого», Путин примет Лукашенко 17 февраля — в пятницу. Не исключено, что на повестке будет украинский вопрос. Однако точные темы пока не были названы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сообщал, что Лукашенко объявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении.
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