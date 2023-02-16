В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 788

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 17 февраля

В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко

Фото: www.globallookpress.com / President of Russia

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Дата переговоров уже известна. Но какие темы поднимут лидеры двух государств и будет ли среди них — Украина?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о предстоящей встрече Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Как отметил представитель Кремля, беседа пройдет в традиционном формате, когда часть мероприятия будет в закрытом формате.

«Она будет проходить в Ново-Огареве, это будет обстоятельная беседа. Начало этой беседы камеры смогут снять, какой-то первый обмен фразами традиционно будет доступен», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Пул Первого», Путин примет Лукашенко 17 февраля — в пятницу. Не исключено, что на повестке будет украинский вопрос. Однако точные темы пока не были названы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сообщал, что Лукашенко объявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении.

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В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко

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