Германия увеличивает военный бюджет до 60 млрд евро

НАТО будет учить украинскую армию экономить боеприпасы. Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. Как пишет The Daily Telegraph, украинцы в сутки делают около шести тысяч артиллерийских выстрелов. А у Запада просто нет столько снарядов, чтобы удовлетворить аппетиты Киева.

Военные бюджеты стран НАТО и без того бьют все рекорды. Германия увеличивает расходы на оборону сразу на 20% — до 60 миллиардов евро. Делается это как для модернизации собственной армии, так и для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра обороны ФРГ.