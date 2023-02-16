Германия увеличивает военный бюджет до 60 млрд евро

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В правительстве считают необходимым подобные стратегии. Но с чем это связано?

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen; 5-tv.ru

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НАТО будет учить украинскую армию экономить боеприпасы. Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. Как пишет The Daily Telegraph, украинцы в сутки делают около шести тысяч артиллерийских выстрелов. А у Запада просто нет столько снарядов, чтобы удовлетворить аппетиты Киева.

Военные бюджеты стран НАТО и без того бьют все рекорды. Германия увеличивает расходы на оборону сразу на 20% — до 60 миллиардов евро. Делается это как для модернизации собственной армии, так и для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра обороны ФРГ.

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