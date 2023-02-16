ВКонтакте запустила новую ленту рекомендаций

ВКонтакте начала тест нового продукта на часть аудитории в конце декабря 2022. В рамках эксперимента команда соцсети тестировала несколько вариантов интерфейса — и в результате создала ленту медиарекомендаций с поддержкой фото, клипов, видео и публикаций в разных тематических вертикалях.

В основе ленты — алгоритмы машинного обучения, которые на новом уровне определяют тематики и анализируют контент на релевантность, актуальность, трендовость и визуальную привлекательность.

Точность рекомендаций повышается благодаря различным сигналам: лайкам, просмотрам, комментариям, раскрытию контента, подпискам, репостам и сотням других факторов. Если нажать на любую публикацию, откроется тематическая подборка похожих записей в разных форматах — в том числе с текстами, музыкой, опросами и статьями.

«Новая лента медиарекомендаций — квинтэссенция разработок ВКонтакте в области рекомендаций медиаконтента с использованием нейросетей. Мы обучили алгоритмы анализировать, как аудитория реагирует на разные типы контента, и на основе этих данных развивали рекомендации в наших продуктах: клипах, ленте новостей и рекомендаций, видео. Обновленная лента «Для вас» объединила весь накопленный потенциал, чтобы предложить лучшие медиарекомендации персонально для каждого пользователя. Продукт будет постоянно развиваться и поддерживать различные форматы соцсети для максимального вовлечения» - сказала CEO ВКонтакте Марина Краснова.

Ранее ВКонтакте провела глобальное обновление ленты и сообществ с фокусом на ярком медиаконтенте, индивидуальности авторов и быстром доступе аудитории к информации.