«Рекомендация от трех подружек»: Гаспарян высмеял «угрозу» от решений Европарламента по Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 547

Армен Гаспарян: Россию не должно волновать мнение Европарламента

Фото, видео: STEPHANIE LECOCQ / ТАСС; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Reuters / 2023 Thomson Reuters; 5-tv.ru

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Политолог рассказал, каким сегодня должен быть ответ России.

Депутаты Европарламента проголосовали против внесения поправок с призывами к мирному урегулированию конфликту в резолюцию по Украине и призвали поставлять дальше истребители, вертолеты и ракеты. О том, почему не стоит их слушать, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал журналист, радиоведущий и публицист Армен Гаспарян.

По его мнению, эта резолюция вообще ничего не значит для нашей страны.

«Резолюция Европарламента носит только рекомендательный характер. Вы можете с тремя подругами принять точно такую же резолюцию, посылающую европейский парламент в область эфиопских женщин, но результат будет примерно такой же. С разницей, что только расшерят несколько поменьше», — говорит Гаспарян.

Также он добавил, что Третья мировая война уже давно идет.

«Очевидно же, что НАТО воюет против России. В НАТО входят разные страны. Что из этого следует? Что это Третья Мировая война. Она просто считается гибридной. Люди гибнут, урон экономике наносится», — добавил Гаспарян.

Журналист сказал, что смысла России отвечать Европейскому парламенту нет никакого.

«Нас не должно интересовать мнение Европейского парламента. Мы не должны даже думать об этом. Нас должна волновать наша позиция, а она уже давно была сказана президентом Российской Федерации», — заключил Гаспарян.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как венгерский еврокомиссар назвал депутатов Европарламента идиотами.

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