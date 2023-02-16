«Странные мистические совпадения»: Киркоров рассказал о смерти близкого человека

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Полина Долгова
Полина Долгова 23

Бывший концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак умер от онкологии

«Странные мистические совпадения»: Киркоров рассказал о смерти близкого человека

Фото: Instagram* / fkirkorov

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Представитель российского шоу-бизнеса Георгий Рыбак скончался после продолжительной борьбы с онкологией.

Стало известно о смерти бывшего концертного директора и продюсера Филиппа Киркорова Геннадия Рыбака. Об утрате рассказал сам певец в публикации в Instagram*.

Для Киркорова это большая утрата ведь с Рыбаковым у него были не только рабочие отношения, но и дружеские, так как долгие годы Геннадий был правой рукой Филиппа и знал все о его личной жизни и делах.

Два года назад Киркоров и Рыбак прекратили сотрудничество, экс-директор боролся с онкологией. В социальной сети Филипп Бедросович признался, что Рыбак с нетерпением ждал новую композицию «Если ты уйдешь». Но, к сожалению, выхода песни на всех площадках он не дождался. 

«Гена очень любил эту песню… Ждал ее выхода. Вышла песня — и он ушел… Странные мистические совпадения. Мы не общались некоторое время, но в январе, взяв ластик, стерли все наши разногласия. Я хочу принести свои соболезнования его семье и близким… В течении долгого времени Гена боролся с раком, к сожалению, сегодня болезнь взяла верх», — написал в своем блоге Киркоров.

Также король сцены отметил, что Рыбак был профессионалом и трудягой, который стал основоположником российского менеджмента артистов. Геннадий организовал более сотни концертов Филиппа, гастроли, а также шоу «Другой», «Я» и, конечно же, аншлаги в «Олимпийском».

«Ты был не просто директор, ты был частью моей семьи, твое огромное сердце дарило любовь и тепло всей моей семье, ты окружал заботой меня и моих детей. Мне тяжело дается каждое слово, сердце сжимается в груди. Нам не хватило последнего разговора, нам не хватило совсем чуть-чуть. Ты был настоящим. Царствие тебе Небесное! Молю Бога о тебе», — признается Филипп Бедросович.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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