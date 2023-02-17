Пульмонолог перечислил симптомы, указывающие на пневмонию

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Полина Долгова
Полина Долгова 28

Пульмонолог Бабак: боль в боку при кашле указывает на пневмонию

Пульмонолог перечислил симптомы, указывающие на пневмонию

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Доктор Бабак отметил, что такие болезни не ставится на глаз, но если у человека резко повышается температура, боль в боку и кашель, то это, скорей всего, пневмония.

Высокая температура, озноб и боль в боку при кашле после переохлаждения или простуды свидетельствует о развитии пневмонии у человека. Об этом рассказал профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак в интервью изданию URA.RU.

Врач отметил, что несмотря на то, что пневмония не ставится «на глаз», есть клинические признаки, которые больше всего указывают на инфекционное заболевание.

«Если у человека после переохлаждения, после простуды резко повышается температура выше 38 [градусов], ознобы появляются, кашель и боль в боку при покашливании. Это пневмония», — сказал Сергей Бабак.

Однако доктор медицинских наук подчеркнул, что пневмония требует современной диагностики на основе рентгенологии.

«Если клинически резко поднялась температура, появился кашель и при покашливании боль в боку, при этом есть признаки астенизации человека, усталость, вялость, так называемый, интоксикационный синдром, то чаще всего надо думать о пневмонии, чем о чем-либо другом», — уточнил профессор.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие продукты улучшают работу мозга. Эксперты рекомендуют есть помидоры, виноград и пить зеленый чай, а особенно принимать витамины D и B12.

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