Вместо орехов: врач раскрыла правила безопасного приготовления желудей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Обычный сбор в лесу вовсе не гарантирует готовность плодов к еде.

Почему нельзя есть сырые желуди после сбора причина

Фото: www.globallookpress.com/ Bulkin Sergey

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Эндокринолог Хайкина: желуди перед употреблением нужно обработать из-за танинов

Желуди не стоит есть сразу после сбора, поскольку в необработанных плодах содержится большое количество дубильных веществ, способных вызвать неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте. Об этом Газете.ру рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина.

Специалист объяснила, что танины — это природные соединения растений, которые придают продуктам вяжущий вкус. В небольших количествах они встречаются, например, в чае и винограде. Однако в сырых желудях концентрация дубильных веществ значительно выше, из-за чего плоды имеют выраженную горечь и могут раздражать органы пищеварения.

По словам Хайкиной, желуди нельзя употреблять так же, как обычные орехи. Перед едой их необходимо подготовить: очистить от скорлупы, измельчить, а затем вымочить или отварить, чтобы уменьшить количество танинов.

Для обработки плоды можно оставить в холодной воде на один-три дня, несколько раз меняя ее, либо варить несколько часов с периодической заменой воды. Точное время зависит от разновидности дуба и размера желудей. Главным признаком готовности является исчезновение сильной горечи и вяжущего привкуса.

После обработки желуди можно обжаривать, варить или перемалывать в муку. Из нее готовят каши, лепешки и другие блюда, а также добавляют в выпечку.

Врач отметила, что по составу желуди отличаются от привычных орехов. В них содержатся крахмал, белки, жиры, клетчатка, витамины и минералы, однако питательная ценность зависит от вида плодов и способа приготовления.

При сборе желудей специалист рекомендовала обращать внимание на место произрастания деревьев. Не стоит использовать плоды, собранные рядом с автомобильными дорогами или на территориях, где растения могли обрабатывать химическими веществами. Перед приготовлением также необходимо отбраковать поврежденные, заплесневелые и испорченные плоды.

Хайкина подчеркнула, что правильно подготовленные желуди можно употреблять в умеренном количестве, однако считать их обязательным суперфудом или полноценной заменой привычным продуктам не следует.

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