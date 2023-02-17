Гигантский склад с пластиком загорелся в одном из штатов США

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Американцы опасаются экологической катастрофы и боятся за свое здоровье: это не первый случай, когда им приходится буквально дышать ядовитыми веществами.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сразу несколько американских штатов теперь под угрозой техногенной катастрофы! Пока в Огайо все еще пытаются справиться с последствиями железнодорожной аварии, которая привела к химическому заражению воздуха, почвы и местных водоемов — с рельсов снова сошел поезд и снова с ядовитым грузом.

В Мичигане крушение потерпел состав, который перевозил жидкий хлор. А во Флориде загорелся огромный склад с пластиком. Густой едкий дым заволок окрестности, а резкий запах чувствуется за десятки километров.

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