Хоть сейчас в космос: в Белом доме считают, что президент США порядке

Медосмотр Байдена занял три часа.

Впрочем, добраться до медицинского центра и пройти там трехчасовое обследование Джо Байдену сил хватило. Представители президента дали понять, что с ним все нормально и исполнять обязанности ему ничего не мешает.

Врач Белого дома добавил, что после ежегодного медосмотра Байдену удалили небольшое образование на груди. Что касается забывчивости и бесконечных оговорок, которые уже давно стали мемами — по-видимому, они немедицинского характера.

По крайней мере, в заключении врачей нет ни склероза, ни болезни Паркинсона. А неуверенная походка американского лидера объясняется прошлой травмой стопы и возрастным артритом.

Впрочем, многие считают, что результаты обследования оказались приукрашены. Так, бывший врач президента Обамы призвал нынешнего хозяина Белого дома все-таки пройти тест на мыслительные способности и обнародовать его результаты. Подозревая, что у Байдена прогрессируют когнитивные нарушения.