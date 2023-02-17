«Это мини-убийство»: Руденко рассказал, как бросил бывшую девушку ради другой

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Полина Долгова
Полина Долгова 30

Актер Анатолий Руденко рассказал, как влюбился в другую и бросил девушку, которая его любила

«Это мини-убийство»: Руденко рассказал, как бросил бывшую девушку ради другой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Руденко и Повереннова были вместе три года, пока не появилась Дудина, которая покорила сердце актера.

Актер Анатолий Руденко рассказал, как ушел от Дарьи Поверенновой. По словам Анатолия, разрыв отношений они обсуждали целых три дня. Затем он сразу ушел к Елене Дудиной. Об этом актер откровенно рассказал в интервью Starhit.ru.

Известно, что с 2007 по 2010 год актер сериалов Анатолий Руденко и Дарья Повереннова были вместе, пара проживала в одной квартире. Однако счастье актеров продлилось недолго: Руденко влюбился в другую девушку.

По словам артиста, он понимал, что этот разрыв сделает Дарье больно, но врать и обманывать ее он не хотел.

«Просто я увидел, как мучается близкий и любимый человек. Мне было больно это видеть, но понимал, что объективно встретил другую. Это мини-убийство. По большому счету я совершил убийство человека, с которым жил, которого любил», — откровенно признался актер.

Уже в 2012 году Руденко женился на Дудиной, с которой познакомился на съемках сериала «Вчера закончилась война». Актер рассказал, что это были настолько сильные чувства, которых впредь Руденко никогда не чувствовал. В том же году у пары родилась дочь Милена.

«На площадке у нас не было отношений, был флирт. Я даже не допускал мысли, так как был в отношениях, но Лена мне сразу попала в сердце… В моем случае, это любовь с первого взгляда. У меня такого ни с кем не было. После съемок мы списались, и я понял, что пропал», — объяснился Анатолий Руденко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Оксана Акиньшина вместе с Данилой Козловским улетели в Америку.

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