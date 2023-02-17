Гимнастка Солдатова об отце будущего ребенка: «Тот, кто может направить»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 48

Пережившая кризис гимнастка Солдатова высказалась про отца будущего ребенка

Гимнастка Солдатова об отце будущего ребенка: «Тот, кто может направить»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Пережить личностные проблемы девушке помогли родственники, теперь она собирается стать экономистом и проводит детские турниры.

Про отца своего будущего ребенка рассказала гимнастка Александра Солдатова в интервью YouTube-шоу «Я пережила». В свое время девушка пережила большой жизненный кризис, но теперь, судя по всему, у нее все налаживается.

«Благо сейчас очень хороший человек рядом со мной. Он ровно на десять лет старше меня, ему 34. Это на самом деле тот, кого я всегда представляла рядом, тот, кто может направить, подсказать», — сказала собеседница.

Она добавила, что мужчина не боится быть с ней откровенным, говоря правду, даже если та может быть обидной. При этом спортсменка на него не обижается, потому что знает о собственных недостатках.

К слову, пережить личностные проблемы Солдатовой помогли родственники, теперь она собирается стать экономистом и проводит детские турниры. Будущая мама считает своим долгом передавать опыт ребятам и делает это с удовольствием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Солдатова справилась с булимией.

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:23
Взять и отстранить: политик из США назвал Байдена преступником
9:13
Край демократии и прав человека: жандармы жестко разогнали акции протеста во Франции — видео
9:01
Пот артиллериста сберегает кровь пехоты: гаубицы «Гиацинт» прикрывают штурмующих Угледар — видео
8:49
Гимнастка Солдатова об отце будущего ребенка: «Тот, кто может направить»
8:35
«Доказательств нет»: реально ли продержаться под завалами без воды?
8:21
«Снарядный голод» на Украине вынудил Пентагон принять крайние меры

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в США
"Такие лекарства могут стать опасными". Почему нужно регулярно проводить ревизию в домашней аптечке
Патрушев обвинил США в гибели украинцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023