В Красноярском крае организовали погоню за нетрезвым водителем на снегоходе

Нетрезвый житель Красноярского края перепутал лес с асфальтированной трассой и несся по шоссе на снегоходе. Это, разумеется, не укрылось от внимания стражей порядка.

Погоня длилась недолго. Водителя остановили и заставили пройти тест на алкоголь. Экспертиза, да и внешний вид задержанного не оставили сомнений. Он отдыхал в лесу с друзьями, а потом сел на снегоход и решил, что по трассе доберется домой быстрее.