Вырвала бороду и дала по печени: насильник из Флориды чуть не умер, пытаясь напасть на бодибилдершу

Леди сначала хотела вызвать полицию, но потом перешла в наступление.

Роковую ошибку совершил насильник, который отправился искать жертву в тренажерный зал. Он подкараулил единственную посетительницу фитнес-центра при жилом комплексе во Флориде. Поначалу девушка пыталась убежать, вызвать полицию, но от волнения не смогла справиться с гаджетом.

Именно телефоном дама нанесла свой первый ответный удар. Дальше завязалась настоящая битва. И насильник слишком поздно, понял, что силы неравны. Ведь напал на местную знаменитость — бодибилдершу и фитнес-модель, у которой десяток тысяч подписчиков в соцсетях.

Серия ударов завершилась апперкотом в печень. Вдобавок нападавший практически лишился бороды — и решил податься в бега. Позже был арестован и сейчас за решеткой. Он оказался соседом своей несостоявшейся жертвы. И теперь очевидно очень жалеет, что не следил за ее спортивным блогом.