Вода стоит в организме: врачи опасаются за состояние Романа Костомарова

Жизнь олимпийского чемпиона все еще держится на волоске — даже после ампутации конечностей.

Жизнь олимпийского чемпиона Романа Костомарова по-прежнему висит на волоске — она уже стоила фигуристу рук, ног из-за некроза, а теперь не справляются легкие. Врачи проводят специальные процедуры, чтобы вывести из органов дополнительную жидкость.

Как стало известно 5-tv.ru, утром, 17 февраля, медики сделали пациенту прокол и поставили дренаж для выведения жидкости из легкого.

«Он очень отекает сам, вода в организме стоит долго из-за почек, уменьшили уже количество капельниц», — сообщил источник.

Собеседник при этом уточнил, что на данном этапе хотя бы одержана победа над некрозом. По крайней мере, пока. Между тем в некоторых местах у больного забиваются сосуды.

«Сосуды забиваются, и подкожная жидкость стоит, что тоже не очень хорошо. Но оперировать пока точно не будут, слишком большая нагрузка на органы от наркоза будет», — добавил он.

В настоящее время, по данным инсайдера, Роман все еще подключен к ИВЛ. Состояние спортсмена по-прежнему все еще очень тяжелое.

Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова начались месяц назад — 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимой для насыщения крови кислородом.

Позже, 24 января, стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Предполагалось, что спортсмен теперь идет на поправку, однако у него появились другие проблемы — с кровообращением. Начался некроз: обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава в нижней трети голени.

По данным источника 5-tv.ru, гангрена затронула пальцы и пятку. Врачам ничего не оставалось, как ампутировать больному стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой, отрезав пятку и пальцы. До последнего все надеялись, что на этом беды фигуриста закончатся, однако минувшей ночью, 14 февраля, фигуристу ампутировали и кисти на обеих руках. Но потом возникли новые осложнения — почти перестали работать легкие и имеются поражения сосудистой ткани. Кроме того, в плевральной полости образовалась жидкость. Появились предположения, что к фигуриста развивается фиброз. На фоне ухудшений фигуриста пришлось снова погрузить в искусственную кому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему фиброз легких может быть предвестником онкологии.