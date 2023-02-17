Запасы газа в хранилищах Евросоюза достигли критически низкого уровня
Российский «Газпром» предупреждал иностранцев о печальных последствиях санкций.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru
Подземные газовые хранилища Евросоюза пустеют — уже осталось меньше 65% топлива. Способствовала этому, в том числе погода — доля энергии от ветряных станций с середины декабря не поднимается выше 9%.
Ранее «Газпром» предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в хранилищах крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Что в итоге и получилось.
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