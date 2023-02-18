Новые мании и старые бредни: что говорили о России без России на конференции по безопасности в Мюнхене

Представителей Москвы не пригласили. Наш МИД заранее заявил — смысла участвовать — нет: «конференция превратилась в балаган с антироссийской направленностью».

В Мюнхене сегодня стартовала международная конференция по безопасности. Главная тема трехдневного форума — конфликт на Украине. Россию не пригласили, впрочем, наш МИД заранее заявил, что смысла участвовать с нашей стороны — нет: «конференция превратилась в балаган с антироссийской направленностью». Как ожидается, тон выступлениям будут все три дня задавать самые многочисленные делегации — США и Украины.

Наш корреспондент Виталий Чащухин — передает из Германии.

То ли жест хоть какого-то сопротивления американцам, а может, и наоборот — все более преданной и платонической любви. Камалу Харрис в Баварии встречают с белой розой, всех остальных — стаями служебных собак, усиленными досмотрами и сверхконтролем Мюнхенская конференция по безопасности как никогда пытается обезопасить главным образом саму себя.

«Нам нужно защитить более 45 глав государств и правительств и более 16 отелей, где они остановились. Из-за напряженной политической ситуации существует потенциальная опасность», — рассказал Андреас Франкен, представитель мюнхенской полиции.

Учитывая масштабы запланированных антивоенных выступлений и протестов в Мюнхене — участников конференции решили буквально забаррикадировать в отеле «Байрише Хоф» на ближайшие два дня.

Претензии многочисленных противников конференции — очевидны: здесь уже давно не останавливают войны, а только разжигают их. А в этот раз уж тем более глобальные вызовы и угрозы будут исходить исключительно от этого места», — рассказал корреспондент Виталий Чащухин.

Смело можно переименовывать ее в мюнхенскую конференцию по Украине — еще больше военной помощи и оружия Киеву. В каждом заявлении — жажда крови и мести. Лично Владимиру Путину, речь которого здесь однажды потрясла существующий миропорядок, до сих пор припоминают.

«Во мне живет надежда, что Владимир Путин будет впечатлен единством международного сообщества, представленного тут на Мюнхенской Конференции по Безопасности», — сказал председатель мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Слово теперь дают тем, кто не перечит. Зеленский появился на открытии, по видеосвязи. Зато вся старая гвардия живьем. 92-летний американский миллиардер Джордж Сорос вовсю бредит скорейшим распадом России.

«Бывшие республики СССР с нетерпением ждут, что Россия потерпит поражение в конфликте с Украиной. Победа Украины приведет к распаду российской империи, и Россия больше не будет представлять угрозу для Европы и мира», — заявил Сорос.

И одернуть-то его больше некому. Второй год Мюнхен говорит о России без России. Не заявлено ни одного официального делегата, зато приглашены покинувшие страну российские оппозиционеры. Они появятся здесь в субботу, во второй день конференции, который как раз пройдет под американским флагом — ожидается появление и вице-президента Камалы Харис, и госсекретаря Энтони Блинкена, которым еще предстоит перекричать многотысячную толпу, которая соберется с антивоенными лозунгами прямо под окнами Мюнхенской конференции.